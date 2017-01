Piše: PolitikaPlus/Hina

Manifestacija Noć muzeja, nezaobilazni kulturni događaj u organizaciji Hrvatskog muzejskog društva, čiji je cilj promicanje interakcije muzeja s okruženjem, održat će se u petak, 27. siječnja, od 18 sati, do 1 sat poslije ponoći, a ZET se već tradicionalno uključuje u manifestaciju prijevozom posjetitelja izvanrednim linijama od 18 sati.



Turistički tramvaj vozit će na muzejskoj liniji kružnom trasom kako slijedi: Trg Franklina Roosevelta – Frankopanska – Trg bana Jelačića – Zrinjevac – Mihanovićeva – Vodnikova – Savska – Trg Franklina Roosevelta.



Mini autobusi vozit će od Muzeja Mimare na Gornji grad trasom Frankopanska - Mesnička - Matoševa - Jezuitski trg - Opatička - Ilirski trg - Opatička - Markov trg - Mesnička - Frankopanska - Muzej Mimara.



Autobus će od 18 sati voziti i na liniji sa Trga Mažuranića do Muzeja suvremene umjetnosti i Zagrebačkog velesajma (paviljon 7) te natrag.

Polasci sa Trga Mažuranića ostvarivat će se svaki puni sat, sve do ponoći, dok će se polasci sa Zagrebačkog velesajma ostvarivati svakih sat vremena, počevši od 18.30, sve do 0.30 sati iza ponoći.



Uspinjača će voziti do 2 sata ujutro!



Prijevoz turističkim tramvajem, kao i na izvanrednim autobusnim linijama bit će besplatan, dok će se usluga naplaćivati na redovnim tramvajskim i autobusnim linijama te uspinjači!