Piše: PolitikaPlus/Hina

SDP je prošlu godinu zaključio s manjkom prihoda od 3,3 milijuna kuna, a kako je iz prethodnog razdoblja prenio manjak od također 3,3 milijuna kuna, u sljedećem mora pokriti 6,6 milijuna kuna, otkrivaju financijski izvještaji te stranke.



Manjak će se podmiriti iz viška prihoda narednih godina, a stranka radi na restrukturiranju poslovanja, ističe se u bilješkama uz izvještaje.



Manji i prihodi i rashodi



SDP je lani manje uprihodovao, ali i manje trošio nego godinu prije.



Uprihodovao je 33,6 milijuna kuna ili 12,7 milijuna (27,5 posto) manje nego godinu prije. Posebno su 'podbacili' prihodi iz državnog proračuna, jer je stranka na parlamentarnim izborima u studenom 2015. osvojila manji broj mandata (samo 42).



Od članarina je prikupila 2,4 milijuna kuna, gotovo 200.000 kuna više nego godinu pije. Više je prikupila i od donacija, građani su joj lani donirali 556.000 kuna, trgovačka društva 126.000 kuna.



Od imovine, to jest zakupa poslovnih prostora, SDP je dobio 1,8 milijuna kuna.



Petina rashoda za zaposlene



Stranka je lani potrošila 36,7 milijuna kuna, 10,2 milijuna kuna ili gotovo 22 posto manje nego u 2015. godinu. Troškovi izborne promidžbe bili su joj 5,1 milijun kuna manji i iznosili su četiri milijuna kuna, na intelektualne i osobne usluge SDP je lani potrošio samo 2,5 milijuna kuna, godinu prije čak 8,3 milijuna.



Petina svih rashoda stranke, konkretno 7,3 milijuna kuna, bili su rashodi za zaposlenike, njih 54. Lani su rashodi porasli za oko 900.000 kuna, zbog većeg broja zaposlenika.



Obveze stranke za 2016. iznosile su oko 22 milijuna kuna i bile su oko 3,5 milijuna kuna manje nego godinu prije, djelomično je, naime, vraćena glavnica kredita podignutog za parlamentarne izbore u studenom 2015.



SDP navodi da se kod poslovne banke zadužio za dva kredita zbog parlamentarnih izbora 2015/16. i okvirnog kredita po glavnom stranačkom računu. Za izbore 2015. ugovoren je dugoročni kredit od 15 milijuna kuna, iskorišteno je 13 milijuna kuna, neotplaćeni dio glavnice iznosi 4,6 milijuna kuna.



Za prijevremene izbore za Sabor, stranka je ugovorila kratkoročni kredit od 9 milijuna kuna, neotplaćeni dio glavnice je oko 3,5 milijuna kuna.



Uz HNS, SDP je druga parlamentrana stranka koja je lanjsku godinu zaključila u 'minusu' odnosno s manjkom prihoda. Vladajući HDZ i Most, oporbeni IDS i HSU te Pupovčev SDSS i Čačićeva Narodna stranka-reformisti poslovali su pozitivno.



Noćas do ponoći sve političke stranke, njih 155, svi nezavisni zastupnici i nezavisni lokalni vijećnici moraju javno objaviti te Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju dostaviti godišnje financijske izvještaje za prošlu godinu.